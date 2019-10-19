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      Массовое убийство в колледже Керчи: выяснило ли следствие причины и как живут пострадавшие

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      Массовое убийство в колледже Керчи
      Массовое убийство в колледже Керчи / Крым. Реалии

      Год назад в Керчи произошло массовое убийство в местном колледже. От взрывного устройства и огнестрельных ранений погибли 22 человека, 52 раненых. Версия российского следствия - массовое убийство устроил 18-летний студент этого колледжа Владислав Росляков, который затем застрелился в библиотеке.

      Как приходили в себя студенты и преподаватели

      Пострадавшие студенты  в годовщину не пришли на учебу. Сказали, что переживать этот ужас снова - тяжело. В общем, почтить память погибших пришло много крымчан.

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      Елена Полюшкина – преподавательница колледжа. В день трагедии выводила детей из здания и помогала эвакуировать пострадавших.

      стрілянина у керчі
      Елена Полюшкина

      "Страшно – это сейчас, когда осознаешь все больше и больше. Проходит время и ты понимаешь, что такое не должно быть. У меня не было страха. Было желание понять, что произошло", – сказала Елена Полюшкина.

      Преподавательница поняла, что произошел какой-то взрыв, а то, что в колледже еще и стреляли даже не могла поверить.

      Один мальчик лежал на скамейке и не мог идти. Я погрузила его себе на спину и он сказал, что это не от взрыва ... Он сказал, что это стреляли из туалета. Я не поверила, сказала, что он ошибается и этого не может быть,
      – вспомнила преподавательница.

      Убийство произошло во время большого перерыва, когда студенты вышли в коридоры или пошли перекусить в буфет. Там прогремел взрыв. Затем на лестнице и в коридорах послышались звуки взрывчатых пакетов и выстрелы.

      Расстрел людей в Керчи: смотрите видео

      По версии российского следствия, Владислав Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Большинство погибших от огнестрельных ранений, пострадавших – от взрыва.

      керч стрілянина 
      Владислав Росляков

      До сих пор находится в Московской больнице студентка Наталья Калиниченко. Она была в эпицентре взрыва, потеряла стопу и получила многочисленные переломы.

      керч стрілянина
      Наталия Калиниченко

      Немало пострадавших до сих пор ходит к психологам.

      Психологическая травма гораздо сильнее, чем мы думаем. В некоторых случаях даже сильнее след оставляет, чем физическая травма,
      – сказал заместитель подконтрольного Кремлю министра здравоохранения Крыма.

      В колледже после трагедии усилены меры безопасности – новая пропускная система, сигнализация и еще больше камер наблюдения.

      Как живет семья стрелка. Мать Рослякова сменила фамилию и переехала, рассказала бабушка злоумышленника. Отец живет замкнуто и редко выходит из дома. Тело подозреваемого отдали кремации, где похоронили неизвестно.

      Расследование трагедии

      Закончилось ли расследование массового убийства неизвестно до сих пор. Сначала дело было возбуждено по статье теракт, но потом быстро переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

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      Одно из последних заявлений главы следственного комитета Александра Бастрыкина было сделано еще весной этого года.

      Причина – унижение. Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под них, футболка точно такая же, не подделка. Он подрабатывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали из-за этого, вот результат,
      – Александр Бастрыкин.

      Российские политики и чиновники после трагедии заговорили о необходимости взять под контроль активность молодежи в интернете. Российская прокуратура заблокировала в Крыму полторы тысячи пользователей и заявили, что все они имели отношение к пропаганде насилия в школе.

      росгвардія керч
      Представители"Росгвардии"

      Раздались требования и увеличить полномочия "Росгвардии". Требовали также, чтобы учебные заведения охраняла Росгвардия. Такой законопроект подали в Госдуму. О том, что массовое убийство будут пытаться использовать для усиления влияния силовиков сразу после трагедии предупреждал и адвокат Илья Полозов.

      Несомненно российские власти используют подобного рода трагедии для достижения своих личных интересов. Сейчас уже очевидно, что в условиях, которых сейчас находится Крым, силовики будут использовать эти события, чтобы максимально увеличить свое влияние,
      – сказал Илья Полозов в октябре 2018 года.

      Под предлогом усиления безопасности в Крыму стали задерживать еще больше людей, которых обвиняют в экстремизме и терроризме.

      В мае 2019 года секретарь нацбезопасности России заявил, что в Крыму нужно еще усилить меры безопасности. После этого в Крыму появилось еще больше заборов и загородок на вокзалах, устанавливают новые громкоговорители, через которые говорят о необходимости быть внимательными.

      крим керч

      "Парад колясок" в Крыму

      А вот военизированных представлений, лагерей и уроков с оружием для школьников меньше не стало. До аннексии полуострова такого явления как "Юнармия" вообще не существовало. А именно такая атмосфера и может влиять на психику молодежи.

      Когда вам предлагают военизированные игры в "наших" и "не наших" – это тоже накладывает свой отпечаток. Я бы просто запретил в школе эти "Юнармии", потому что можно подумать, что мир находится на грани войны и что на нас завтра уже кто-то нападет. Эта психология окружения врагами, тем более в юном возрасте, конечно оставляет осадок
      – заявил российский политолог, экс-консультант фонда Антитеррор Руслан Муратов.

      О влиянии на психику российской риторики говорили еще год назад и украинский эксперты. Постоянные темы в СМИ о врагах и оружии приводят к развертыванию насилия в обществе. Заборы, решетки, громкоговорители и предупреждения о терроризме – все это продолжает нагнетать в Крыму тревожную атмосферу.

      Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:30. Не пропустите!

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Новости России Крым.Реалии Керчь Теракт в колледже в Керчи
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