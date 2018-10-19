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      Массовое убийство в колледже в Керчи: следствие рассматривает версию, что нападающему помогали

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      Массовое убийство в Керчи
      Массовое убийство в Керчи / racurs.ua

      Правоохранители в Керчи в аннексированном Крыму рассматривают несколько версий нападения в колледже. В частности, и ту версию, что нападающему Владиславу Рослякову помогали.

      Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на главного редактора сайта "Kerch.fm" Беллу Демидович.

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      По ее словам, расследуют преступление российские правоохранители с Следственного комитета РФ. Они прибыли в Крым практически сразу после происшествия.

      "Да, действительно, сейчас прорабатывается много версий... Проверяют варианты, что Рослякову могли помогать, что кроме Рослякова в техникуме были еще люди. Но основная версия одна – Росляков осуществлял преступление самостоятельно", – сказала Демидович.

      Также она добавила, что не знает деталей следствия, потому что это секрет.

      Напомним, что 19 октября в Керчи состоялось прощание с 17 погибшими в результате расстрела, а потом их похоронили, в частности, на центральном кладбище города.

      Массовое убийство в Керчи: смотрите видео

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      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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