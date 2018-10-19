Массовое убийство в колледже в Керчи: следствие рассматривает версию, что нападающему помогали

Правоохранители в Керчи в аннексированном Крыму рассматривают несколько версий нападения в колледже. В частности, и ту версию, что нападающему Владиславу Рослякову помогали.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на главного редактора сайта "Kerch.fm" Беллу Демидович.

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По ее словам, расследуют преступление российские правоохранители с Следственного комитета РФ. Они прибыли в Крым практически сразу после происшествия.

"Да, действительно, сейчас прорабатывается много версий... Проверяют варианты, что Рослякову могли помогать, что кроме Рослякова в техникуме были еще люди. Но основная версия одна – Росляков осуществлял преступление самостоятельно", – сказала Демидович.

Также она добавила, что не знает деталей следствия, потому что это секрет.

Напомним, что 19 октября в Керчи состоялось прощание с 17 погибшими в результате расстрела, а потом их похоронили, в частности, на центральном кладбище города.

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