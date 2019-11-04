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      Массовое вымирание рыбы зафиксировали в реке Днепр в Херсонской области: фото и видео

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      Массовый мор рыбы в Днепре в Херсонской области
      Массовый мор рыбы в Днепре в Херсонской области / Фейсбук-страница Юрия Гусева

      Массовый мор рыбы обнаружили в Днепре возле Херсонского морского торгового порта. Что стало причиной массового вымирания рыбы – пока не известно.

      О вымирании рыбы в Днепре сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев. Он поручил своему заместителю Сергею Козыру вместе с областным департаментом экологии безотлагательно разобраться в этой ситуации. К процессу привлекут правоохранителей.

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      "По результатам жду доклад о причинах, а также предложения по привлечению в установленном порядке виновных к ответственности и предотвращению таких событий в будущем", – написал Гусев на своей фейсбук-странице.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Экология Мир животных Новости Херсона
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