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      Массовые протесты "евробляхеров" и конфликт в Азовском море – топ-5 видео недели

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      Видео недели
      Видео недели / Фото из открытых источников

      Сайт "24" предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Взяли в заложники страну: кто стоит за шантажом "евробляхеров"

      "Евробляхеры" снова заблокировали дороги – теперь не только в правительственном квартале столицы, а по всей стране. Владельцы авто на иностранной регистрации требуют от депутатов изменить законы о растаможивании авто, которые те приняли. 23 ноября Петр Порошенко подписал скандальный закон, который легализует ввозимые с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами

      Смотрите видео о протестах евробляхеров:

      Конфликт в Азовском море Россия начала активную милитаризацию

      Россия уже давно активно милитаризирует Азовские воды. А сегодня, 25 ноября, Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Смотрите видео о военной активности России в Азовском море:

      Журналисты обнародовали новые фамилии в деле Екатерины Гандзюк

      20 ноября в Киеве состоялось второе заседание временной следственной комиссии, которая расследует убийство Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов. В столицу приехал мэр Херсона Владимир Николаенко. Говорит: его советник еще в первый день после нападения озвучила имя виновника. Однако членам Временной следственной комиссии конкретных фамилий не называл. Зато их назвали журналисты.

      Смотрите видео о расследовании убийства дела активистки Гандзюк:

      Военный и волонтер открыли уникальное кафе во Львове

      В одном из львовских кафе предлагают окунуться в атмосферу галицкой квартиры. Здесь все по-домашнему: и интерьер, и блюда, которыми угощают, и атмосфера в целом. Интересна не только концепция заведения, но и история его создателей. Ирину и Николая соединила война.

      Смотрите видео о необычном кафе во Львове:

      "Черная пятница" в Украине: что покупали и сколько тратили

      И драки, и стрельба, и даже один погибший и двое раненых: так "Черная пятница", день безумных скидок, проходила в США. В Украине тоже устраивали распродажи, однако у нас происходило все не так драматично.

      Смотрите видео о том, как скупались украинцы:


       

      Теги: Новости Украины Авто на еврономерах Конфликт в Азовском море Новости Львова Екатерина Гандзюк Видео недели
      Источник: 24 канал
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