Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников

Ажиотаж вокруг киевского концерта Драконов подстегнул множество умельцев печатного дела к производству и дальнейшей реализации поддельных билетов.

Все бы ничего, но некоторые из них научились скрываться за большим числом подписчиков и положительными отзывами в соцсетях от популярных блоггеров.

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В этом посте я хотел бы поговорить об одном таком "сервисе" продажи билетов, а в конце рассказать о популярном виде подделки билетов concert.ua. И таким образом уберечь какое-то количество людей от обмана и потери тысяч гривен.

"Поехали!"

Все началось с поиска билетов на OLX. Так как в кассе билеты были распроданы, я решил попытать счастье с частниками.

На мои глаза попался "консьерж-сервис", который публиковал по 3-4 объявления в день с предложением продажи билетов "на фирменном бланке".

Типичное объявление "консьерж-сервиса" на OLX

Вообще фраза "на фирменном бланке" часто встречается в объявлениях с продажей поддельных билетов. Зачем честному продавцу писать, что у него билеты "на фирменном бланке"? Это абсолютно лишняя информация.

Погуглив "консьерж-сервис", я нашел страничку в Instagram: @_concierg_

12 тысяч подписчиков, восторженные отзывы от популярных инстаблоггеров, включая участниц "X-Фактор" и шоу "Холостяк".

Имея такое социальное подтверждение, несложно поверить в подлинность продаваемых сервисом билетов.



Участница "Холостяка" Яна Blackbunny рекламирует "консьерж-сервис"

Однако, просмотрев фото-отзывы довольных покупкой/подарком @_concierg_ блоггеров, меня насторожила орфографическая ошибка на бланке билета. В отрывной части билета на украинском был написан адрес проведения мероприятия “Василькывська” через Ы вместо І.

Погуглив фото других карабасовских билетов (а именно якобы билеты от Karabas.com продает "консьерж-сервис"), я обнаружил, что на остальных билетах в отрывной части адрес проведения мероприятия отсутствует в принципе.

Также подозрительным была отправка билетов наложенным платежом. Ведь теоретически покупатель мог заказать билет, при осмотре сфотографировать штрих-код и отказаться от посылки. И таким образом скомпрометировать билет для дальнейшей продажи.

Написав в поддержку билетного сервиса Karabas.com, я получил следующий ответ.



Ответ поддержки Karabas

На данном консьерж-сервисе продается достаточно качественная подделка,

– служба Поддержки Karabas.

Бум! 12 тысяч подписчиков, поддержка блоггеров – все это части большой махинации, которая не собирается заканчиваться.

"Консьерж-сервис" начал продажу билетов и на другие мероприятия – Jah Khalib и Hardkiss. Все на тех же поддельных бланках "Карабаса".

Учитывая, что Инстаграм-аккаунт активен с середины марта, а количество подписчиков у рекламировавших сервис блоггеров насчитывает десятки тысяч, можно говорить о сотнях, если не тысячах обманутых.



Инстаграм-аккаунт "консьерж-сервиса" (8.8.18)