12:22
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
2°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Массовый протест против Савченко проходит в Николаеве: активисты зашли в сессионный зал ОГА

156 Читати новину українською

Утром 29 марта под Николаевской облгосадминистрацией собрались около 300 активистов организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Движения новых сил". Протестующие требуют отставки главы администрации Алексея Савченко в связи с самоубийством исполняющего обязанности директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, здание Николаевской ОГА усиленно охраняют правоохранители. По словам начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрия Мороза, на месте находятся 450 правоохранителей.

Ресурс "Новости-N" отмечает, что это рота особого назначения полиции Николаева, Одессы и Херсона, а также тактико-оперативная рота Николаева.

"В полицию от одной из общественных организаций города поступила информация о том, что 29 марта, во время проведения пикета под стенами Николаевской областной государственной администрации планируется провокация в виде драки между участниками акции для того, чтобы спровоцировать правоохранительные органы и обвинить их в препятствовании проведению мирной акции. Полиция Николаевской области призывает всех граждан, которые планируют принимать участие в массовых мероприятиях, соблюдать порядок, не нарушать закон, не участвовать в провокациях и рационально использовать свое право на мирные собрания", – отмечается на сайте ведомства.

По информации сайта города Николаева, патрульная полиция и силовики полностью оцепили территорию вокруг ОГА. Николаевский сайт "Подробности" в свою очередь пишет, что количество активистов постоянно растет, а некоторые из них закрывают лица. Кроме того, активисты уже успели вывесить плакаты на перила ОГА.

УНИАН сообщает, что протестующие прорвали первый кордон силовиков на входе в здание и пытаются прорваться в сессионный зал, однако полиция их не пропускает. Между тем ресурс "НикВести" передает, что в сессионный зал все же зашли около 50 человек.

"Вы, как люди, которые представляют интересы общины, должны вынести на голосование отставку губернатора и его заместителя. Вы должны способствовать тому, чтобы мы получили правду", – обратился с трибуны к депутатам глава "Национального корпуса" в Николаевской области Денис Янтарь.

Теги: Новости Украины Новости Николаева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
сегодня, 12:01 Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
Народний проект 329
Администрация Трампа должна обратить внимание на коррупцию в Украине, – Washington Times
сегодня, 09:30 Администрация Трампа должна обратить внимание на коррупцию в Украине, – Washington Times
460
Катастрофа в России
сегодня, 09:00 Катастрофа в России
Іван Яковина 1163
Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
сегодня, 08:42 Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
Блог Медіа 3054
Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
28 марта, 22:02 Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
Ольга Черненко 1625
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук