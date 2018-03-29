Массовый протест против Савченко проходит в Николаеве: активисты зашли в сессионный зал ОГА

Утром 29 марта под Николаевской облгосадминистрацией собрались около 300 активистов организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Движения новых сил". Протестующие требуют отставки главы администрации Алексея Савченко в связи с самоубийством исполняющего обязанности директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, здание Николаевской ОГА усиленно охраняют правоохранители. По словам начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрия Мороза, на месте находятся 450 правоохранителей.

Ресурс "Новости-N" отмечает, что это рота особого назначения полиции Николаева, Одессы и Херсона, а также тактико-оперативная рота Николаева.

"В полицию от одной из общественных организаций города поступила информация о том, что 29 марта, во время проведения пикета под стенами Николаевской областной государственной администрации планируется провокация в виде драки между участниками акции для того, чтобы спровоцировать правоохранительные органы и обвинить их в препятствовании проведению мирной акции. Полиция Николаевской области призывает всех граждан, которые планируют принимать участие в массовых мероприятиях, соблюдать порядок, не нарушать закон, не участвовать в провокациях и рационально использовать свое право на мирные собрания", – отмечается на сайте ведомства.

По информации сайта города Николаева, патрульная полиция и силовики полностью оцепили территорию вокруг ОГА. Николаевский сайт "Подробности" в свою очередь пишет, что количество активистов постоянно растет, а некоторые из них закрывают лица. Кроме того, активисты уже успели вывесить плакаты на перила ОГА.

УНИАН сообщает, что протестующие прорвали первый кордон силовиков на входе в здание и пытаются прорваться в сессионный зал, однако полиция их не пропускает. Между тем ресурс "НикВести" передает, что в сессионный зал все же зашли около 50 человек.

"Вы, как люди, которые представляют интересы общины, должны вынести на голосование отставку губернатора и его заместителя. Вы должны способствовать тому, чтобы мы получили правду", – обратился с трибуны к депутатам глава "Национального корпуса" в Николаевской области Денис Янтарь.