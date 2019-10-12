Массовый расстрел людей в колледже в Керчи: стало известно об еще одной жертве
Умерла 22 жертва нападения, произошедшего в октябре 2018 года в политехническом колледже в Керчи. Тогда 18-летний Владислав Росляков расстрелял студентов и преподавателей заведения.
О смерти еще одного человека рассказал исполняющий обязанности директора политехнического колледжа Денис Колесник. По его словам, умерла одна из раненых педагогов, передает информационное агентство "РИА Новости".
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"У нас недавно коллега, последняя из потерпевших долго лечилась, Грищенко Ольга Николаевна... Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за шестьдесят. К сожалению, не выбралась", – отметил Колесник.
Руководитель колледжа добавил, что женщину похоронили прошлым летом. Она проработала в колледже на протяжении многих лет: преподавала экономические дисциплины.
Что известно о теракте в колледже в Керчи
Трагедия произошла 17 октября 2018 года. Тогда в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень сначала устроил массовый расстрел людей, а потом взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же заведения.
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В результате расстрела ранее говорилось о 21 погибшем, также погиб и сам стрелок и еще более 50 человек получили ранения. 19 октября в центре Керчи состоялось прощание с погибшими, а потом их похоронили на центральном кладбище города и на кладбище поселка Аджимушкай. Что касается нападавшего, то его, по информации, похоронили под чужим именем.
По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи правоохранители сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.
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