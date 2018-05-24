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Mastercard открыл обновленную футбольную площадку в центре Киева

34 Читати новину українською
Инициатива
Инициатива "Передай пас"

Всего в рамках Всеукраинской социальной инициативы "Передай пас" компания вместе с партнерами восстановит 14 площадок в 12 городах Украины

Пока столица готовится к встрече масштабного футбольного турнира UEFA Champions League Final Kyiv 2018, в центре города по адресу бульвар Леси Украинки, 24 презентовали новую футбольную площадку. Это первая открытая площадка, восстановление которой стало возможным благодаря компании Mastercard в рамках Всеукраинской социальной инициативы "Передай пас". Площадка оборудована в соответствии со всеми международными требованиями для игры в мини-футбол, ее площадь составляет 562,5 м2. В ходе ремонтных работ заменили фундамент, положили мультифункциональное резиновое покрытие на поле, установили новое ограждение и спортивное оборудование.

"Футбол – это великая сила, объединяющая и вдохновляющая на новые старты. Любовь украинцев к этой игре вдохновила Mastercard дать начало масштабным важным изменениям к лучшему. Согласно нашим исследованиям, каждый второй украинец видит в создании спортивной инфраструктуры путь к популяризации футбола. А 84% опрошенных считают, что это положительно повлияет на общество. Так родилась идея начать восстановление футбольных площадок в разных городах Украины. И мы вместе с партнерами уже создаем условия, чтобы у как можно большего количества людей была возможность играть и наслаждаться игрой", отметила Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине.

В целом проект предусматривает обустройство 14 футбольных площадок в 12 городах: Броварах, Днепре, Житомире, Запорожье, Киеве, Львове, Одессе, Ровно, Харькове, Черкассах, Черновцах и Чернигове. Первые результаты инициативы презентовали общественности представители Mastercard, КГГА, а также амбасадор проекта, легендарный футболист и голкипер Александр Шовковский. Символический дебютный матч на новом поле провели между командами партнеров участников инициативы, а также представителей медиа.

"Мой путь в большой футбол начинался именно с площадок во дворах, где мы играли с друзьями. Поэтому я верю, что благодаря таким проектам, как "Передай пас" от Mastercard, больше украинцев смогут разделить мою любовь к футболу. Первая площадка уже готова встречать игроков, и я рад стать частью этой истории. Надеюсь, что результаты и сама идея вдохновят и другие компании на подобные инициативы", подчеркнул Александр Шовковский во время события.

Исследование Mastercard выявило: 48% украинцев убеждены, что футбол объединяет друзей и помогает встречаться с новыми людьми. 43% опрошенных называют футбол способом отдохнуть и снять стресс, а 17% играют в эту игру с детства.

Теги: Новости Киева
Источник: 24 Канал
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