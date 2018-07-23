Мастерица создает очень реалистичные портреты кошек: фото

Японская мастерица Вакунеко из кусочков шерсти создает непревзойденные гипер-реалистичные портреты кошек.

Художница использует шерсть разных цветов и иголку для создания 3D портретов котов. В ее Instagram можно посмотреть, что это очень долгий и деликатный процесс.

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Вакунеко создает портреты котов

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 13 Кві 2018 р. о 7:50 PDT

Чтобы сделать один портрет, Вакунеко надо около месяца. Мастерица использует фотографии настоящих котов для создания максимально реалистичных работ.

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 19 Бер 2018 р. о 3:03 PDT

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 6 Бер 2018 р. о 12:18 PST

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 25 Гру 2017 р. о 11:14 PST

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 19 Гру 2017 р. о 10:02 PST

Допис, поширений 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco) 13 Вер 2017 р. о 9:13 PDT