Мастерица создает очень реалистичные портреты кошек: фото
Японская мастерица Вакунеко из кусочков шерсти создает непревзойденные гипер-реалистичные портреты кошек.
Художница использует шерсть разных цветов и иголку для создания 3D портретов котов. В ее Instagram можно посмотреть, что это очень долгий и деликатный процесс.
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Вакунеко создает портреты котов
Чтобы сделать один портрет, Вакунеко надо около месяца. Мастерица использует фотографии настоящих котов для создания максимально реалистичных работ.
Источник: 24 Канал
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