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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Мастерица создает очень реалистичные портреты кошек: фото

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Работы мастерицы Вакунеко
Работы мастерицы Вакунеко / Фото из Іnstagram

Японская мастерица Вакунеко из кусочков шерсти создает непревзойденные гипер-реалистичные портреты кошек.

Художница использует шерсть разных цветов и иголку для создания 3D портретов котов. В ее Instagram можно посмотреть, что это очень долгий и деликатный процесс.

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Вакунеко создает портреты котов

Чтобы сделать один портрет, Вакунеко надо около месяца. Мастерица использует фотографии настоящих котов для создания максимально реалистичных работ.

 

Теги: LifeStyle мир животных Исскусство Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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