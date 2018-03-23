Masters of Anima: чем поразит новая игра от Passtech Games

Инди-разработчики из Passtech Games, которые известны благодаря стратегиям Space Run и Space Run Galaxy, еще в прошлом году в ноябре представили декабря Masters of Anima – необычную смесь RPG и стратегии. Релиз игры уже назначили на 10 апреля.

Об этом сообщает ресурс GFC.

Издатель игры – Focus Home Interactive. Разработчики объявили, что премьера состоится одновременно на всех платформах – на компьютерах, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Читайте также: A Way Out уже в продаже: требования, обзор и трейлер новой игры

В центре сюжета оказался молодой человек по имени Отто, он ученик "Анимы", который обладает необычными магическими возможностями, которые наполняются всеми живыми созданиями мира Искра (Spark). Герой мечтает стать сильнее и получить звание мастера, чтобы жениться на своей возлюбленной Анне. Однако девушку похищают големы во главе со злым колдуном Заром. Поэтому Отто придется поспешить на поиски негодяя и спасти невесту.

Трейлер игры Masters of Anima смотрите видео.

Механика Masters of Anima вращается вокруг "принятия быстрых тактических решений и призыва к 100 дружеских стражей, сражающихся на стороне игрока". Каждый из них обладает уникальными умениями, в комбинировании которых основывается успех боёв. Кроме этого, стражу можно использовать для решения головоломок и взаимодействия с элементами локации. Они смогут пробивать вам путь, перемещать большие предметы и защищать вас от природных катаклизмов.