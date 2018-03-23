20:41
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-12°C
1°C -12°C
  • суббота
    2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Masters of Anima: чем поразит новая игра от Passtech Games

30 Читати новину українською
Masters of Anima
Masters of Anima / Фото из открытых источников

Инди-разработчики из Passtech Games, которые известны благодаря стратегиям Space Run и Space Run Galaxy, еще в прошлом году в ноябре представили декабря Masters of Anima – необычную смесь RPG и стратегии. Релиз игры уже назначили на 10 апреля.

Об этом сообщает ресурс GFC.

Издатель игры – Focus Home Interactive. Разработчики объявили, что премьера состоится одновременно на всех платформах – на компьютерах, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Читайте также: A Way Out уже в продаже: требования, обзор и трейлер новой игры

В центре сюжета оказался молодой человек по имени Отто, он ученик "Анимы", который обладает необычными магическими возможностями, которые наполняются всеми живыми созданиями мира Искра (Spark). Герой мечтает стать сильнее и получить звание мастера, чтобы жениться на своей возлюбленной Анне. Однако девушку похищают големы во главе со злым колдуном Заром. Поэтому Отто придется поспешить на поиски негодяя и спасти невесту.

Трейлер игры Masters of Anima смотрите видео.

Механика Masters of Anima вращается вокруг "принятия быстрых тактических решений и призыва к 100 дружеских стражей, сражающихся на стороне игрока". Каждый из них обладает уникальными умениями, в комбинировании которых основывается успех боёв. Кроме этого, стражу можно использовать для решения головоломок и взаимодействия с элементами локации. Они смогут пробивать вам путь, перемещать большие предметы и защищать вас от природных катаклизмов.

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук