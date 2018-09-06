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От чего спасает "Мастодинон": инструкция

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Мастодинон – инструкция и цена в аптеках
Мастодинон – инструкция и цена в аптеках / birmingham.ac.uk

Капли "Мастодинон" применяют в гинекологической практике – в комплексном лечении передменструальнго синдрома, нарушениях женского цикла, боли в молочных железах и др.

Применение. Гомеопатический препарат "Мастадинон" применяют при лечении передменструальнго синдрома, нарушениях женского цикла, боли в молочных железах, при головных болях и мигренях, неустойчивом эмоциональном состоянии, отеках, запорах.

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Особенности применения. Препарат нельзя использовать для лечения злокачественных опухолей молочных желез.

Противопоказания. Препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью и не рекомендуется применять детям и подросткам до 18 лет. Применение гомеопатических лекарственных средств может привести к временному ухудшению уже имеющихся симптомов (первоначальное обострения).

Таблетки содержат молочный сахар (лактозу), поэтому его не стоит принимать больным, имеющим чувствительность к лактозе или нарушение ее всасывания.

Побочные реакции. Могут возникать аллергические реакции (в частности, отек лица), одышка и затрудненное глотание. Возможны аллергические кожные реакции (включая сыпь, зуд, крапивницу), головная боль, головокружение, желудочно-кишечные расстройства (тошнота, боль в желудке), акне, а также нарушения менструального цикла.

В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

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Теги: Здоровье Лечение Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
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