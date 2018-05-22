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Мастурбация стала новым "наркотиком": чем грозит такое увлечение

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Мастурбация стала новым
Мастурбация стала новым "наркотиком" / unsplash.com

Медики констатируют, что такое интимное увлечение мужчин как мастурбация стало настоящим "наркотиком". А все – из-за просмотра порнографии.

Специалисты отмечают, что просмотр порно убивает любовь. Ведь пользователи порно попадают в зависимость и неизбежно становятся одинокими, а просмотр порнографии разрушает их сексуальную жизнь и порождает тягу к насилию, передает Lifehacker.

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Пока ученые отказываются причислять зависимость от секса к психическим заболеваниям, термины "нимфомания" (высокое половое влечение у женщин) и "сатириаз" (повышенное половое влечение у мужчин) никуда не исчезли.

Недавнее исследование "Brain activity in sex addiction mirrors that of drug addiction" доказало, что порнозависимые люди имеют похожую реакцию центров удовольствия мозга с людьми, которые страдают алкоголизмом или наркоманией.

И пока спор о том, существует ли вообще зависимость от секса или мастурбации, идет не первый год, в США признают, что просмотр порно представляет угрозу здоровью мужчин, ведь оно может подсадить на зависимость от мастурбации.

Теги: Лечение Здоровье LifeStyle Секс Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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