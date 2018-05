Мастурбация стала новым "наркотиком": чем грозит такое увлечение

Медики констатируют, что такое интимное увлечение мужчин как мастурбация стало настоящим "наркотиком". А все – из-за просмотра порнографии.

Специалисты отмечают, что просмотр порно убивает любовь. Ведь пользователи порно попадают в зависимость и неизбежно становятся одинокими, а просмотр порнографии разрушает их сексуальную жизнь и порождает тягу к насилию, передает Lifehacker.

Читайте также: Что влияет на либидо: интересные факты

Пока ученые отказываются причислять зависимость от секса к психическим заболеваниям, термины "нимфомания" (высокое половое влечение у женщин) и "сатириаз" (повышенное половое влечение у мужчин) никуда не исчезли.



Недавнее исследование "Brain activity in sex addiction mirrors that of drug addiction" доказало, что порнозависимые люди имеют похожую реакцию центров удовольствия мозга с людьми, которые страдают алкоголизмом или наркоманией.



И пока спор о том, существует ли вообще зависимость от секса или мастурбации, идет не первый год, в США признают, что просмотр порно представляет угрозу здоровью мужчин, ведь оно может подсадить на зависимость от мастурбации.