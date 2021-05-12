В Одесской области в муниципальную варту города Черноморск сообщили, что во дворе дома мастурбирует мужчина. Горожанам удалось снять на видео его мастурбацию уже во второй раз. Однако на этот раз мужчину таки задержали.

Это случилось вечером 11 мая. Сообщили о нарушениях жильцы 34 дома улицы Парковая.

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На место сразу прибыли несколько правоохранителей. Они задержали злоумышленника. После этого с ним провели профилактический разговор и отпустили.



Правоохранители общаются с онанистом / Фото Муниципальной варты Черноморска

На фото, которые опубликовала муниципальная варта, правоохранители стоят с дубинками. Однако неизвестно, применяли ли силу к задержанному.

Что было раньше

Этот человек прославился в Черноморске похожим случаем еще 19 апреля.

Тогда его сняла на видео женщина, которая гуляла с годовалой дочкой.

Тогда мужчина начал засматриваться на ребенка.

После этого он вытащил половой орган и начал мастурбировать.

Это произошло в самом центре города.

Мужчина мастурбирует в центре Черноморска: видео 04868.com.ua