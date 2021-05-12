Не первый раз мастурбировал под окнами домов: под Одессой задержали публичного онаниста – видео
В Одесской области в муниципальную варту города Черноморск сообщили, что во дворе дома мастурбирует мужчина. Горожанам удалось снять на видео его мастурбацию уже во второй раз. Однако на этот раз мужчину таки задержали.
Источник:Муниципальная варта Черноморска
Это случилось вечером 11 мая. Сообщили о нарушениях жильцы 34 дома улицы Парковая.
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На место сразу прибыли несколько правоохранителей. Они задержали злоумышленника. После этого с ним провели профилактический разговор и отпустили.
Правоохранители общаются с онанистом / Фото Муниципальной варты Черноморска
На фото, которые опубликовала муниципальная варта, правоохранители стоят с дубинками. Однако неизвестно, применяли ли силу к задержанному.
Что было раньше
- Этот человек прославился в Черноморске похожим случаем еще 19 апреля.
- Тогда его сняла на видео женщина, которая гуляла с годовалой дочкой.
- Тогда мужчина начал засматриваться на ребенка.
- После этого он вытащил половой орган и начал мастурбировать.
- Это произошло в самом центре города.
Мужчина мастурбирует в центре Черноморска: видео 04868.com.ua
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