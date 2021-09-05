Перед учебным годом школьница не прошла медосмотр, также она не явилась на встречу с учителем.

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Педагоги пришли домой к девочке

Так, педагоги посетили жилье семьи, но никто не открыл дверь. Соседи девочки отказались рассказывать, что происходит.

Впоследствии, 1 сентября, школьница не пришла на занятия. Тогда учителя обратились за помощью к соцработникам и в полицию. Они также связались с бабушкой и отцом ребенка.

У матери случился рецидив психического заболевания

Мать перестала выпускать дочь из дома. Все потому, что у женщины случился рецидив психического заболевания.

Родственники обращались во все инстанции. Также подали в суд, чтобы сменить место жительства ребенка. Известно, что семья уже была на учете социальных служб.

Школьницу удалось освободить

Инцидент получил огласку. Спасатели прибыли в квартиру семьи, они открыли дверь.

Пятиклассница была в состоянии стресса. Девочку передали ее родным, а мать школьницы забрали в психиатрическую больницу.

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