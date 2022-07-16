Женщина показала фото погибшей дочери и горько расплакалась. Ирина в отчаянии подчеркнула, что мир просто смотрит, как Украину убивают. Она вспомнила, сколько раз мы просили о помощи, чтобы закрыть небо.

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Они убивают наших детей, солдат. Мир должен защитить от этого тирана, потому что, если не мы, он пойдет дальше и разрушит все,

– добавила женщина.

Ирина также рассказала о своих ранениях. У нее тяжелые травмы легких и печени, а в трахее был осколок.

Что известно о смерти 4-летней Лизы

россияне запустили 3 ракеты в центр Винницы 14 июля. Это произошло среди бела дня, когда там было очень много людей. В результате удара погибли 23 человека, среди них – трое детей: 4-летняя Лиза и 2 мальчика.

Лиза в момент удара шла с мамой на занятия по раннему развитию. Ракета убила девочку на месте. Мама Ирины 15 июля сообщала, что дочь не знает о смерти Лизы. Сначала врачи запрещали ей говорить, потому что женщина могла не выдержать.

Медики констатировали, что состояние Ирины тяжелое, но наблюдают положительную динамику. Женщине сделали операцию. Ее уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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