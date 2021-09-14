Когда стражи порядка прибыли, они увидели не только нетрезвую 43-летнюю женщину, но и ужасный беспорядок в комнате общежития. Им пришлось забрать ребенка у этой горе-матери.

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Комната, в которую вошли полицейские / Фото Нацполиции

Забрали и повезли в больницу

В полицию обратились сотрудники центра социальных служб Первомайского городского совета. В комнате заметили абсолютную антисанитарию и ужасный запах.

Девочка была очень неухоженная и нуждалась в медицинском осмотре. Поэтому ее сразу забрали и повезли в больницу.

Что грозит матери

Правоохранители выписали протокол по статье о невыполнении родителями обязанностей по выполнению детей. Теперь женщина будет вынуждена заплатить штраф от 850 до 1700 гривен. Однако ребенок впоследствии, вероятно, будет вынужден вернуться в нечеловеческие условия.

Остатки еды в комнате, откуда забирали девочку / Фото Нацполиции

Похожее событие недавно

В Одессе 2 сентября чиновники вместе с полицией забрали 5-летнюю девочку из семьи, где о ней практически не заботились. Когда в помещение пришли там был абсолютный беспорядок и множество бутылок от алкоголя.

В этом доме также жил 14-летний брат. Их родители уже несколько раз попадали в поле зрения полиции, поскольку плохо исполняли родительские обязанности.