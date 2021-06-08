Дельфин укусил ребенка в Одессе: мать мальчика не будет предъявлять претензии

В одесском дельфинарии дельфин укусил за руку 6-летнего мальчика. Сначала родители заняли позицию, что это недопустимо, но впоследствии признали свою вину.

Мать мальчика призналась, что сама виновата. Поэтому не будет предъявлять претензии к руководству дельфинария.

Предыстория Дельфин укусил ребенка в Одессе: мальчику пришлось зашивать рану

Вокруг бассейна есть множество табличек с запретами близко приближаться к ограждению. Так, почему мать считает, что об опасности близкого контакта ее не предупредили, – неизвестно.

Об инциденте в дельфинарии: кратко

6 июня во время представления в дельфинарии 6-летний мальчик из Черновцов решил погладить дельфина.

А мать ребенка хотела заснять это.

Млекопитающее укусило мальчика за руку, рану пришлось зашивать.

Сначала мать возмущалась, но впоследствии признала, что сама не обезопасила собственного сына.

В дельфинарии между тем собираются усилить контроль и меры безопасности.