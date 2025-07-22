Свое решение дать первое большое интервью именно Ксении Собчак Анна Ковальчук объяснила тем, что обидчики ее дочери – это граждане России. Она хочет, чтобы правду об испытаниях, которые выпали на долю Марии, узнали первыми в стране-агрессоре. Ведь именно там активно писали о якобы причастности к избиению модели граждан ОАЭ, передает 24 Канал.

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Что Анна Ковальчук думает о войне с Россией?

После полномасштабного вторжения Анна Ковальчук с семьей сначала выехала из Херсона в село, потом во Львов, а затем перебрались в Норвегию.

Женщина шокирована тем, что над ее дочерью поиздевались именно россиянин и белорус, а не коренные жители ОАЭ. Говорит, что она поняла, если бы Марию избили арабы, поскольку это другая нация, у них другое вероисповедание.

Анна потрясена тем, что "славяне – неважно – украинцы, русские, война, не война – со своими же могут такое сделать".

Войну России против Украины женщина назвала "политической". Мол, люди есть люди, и они не виноваты в том, что произошло. Она сказала, что у нее "нет такого какого-то, знаете, нацизма".

В России у меня до этого особо никого и не было. Знакомые мои тоже повыезжали в Россию, живут, я их не осуждаю. У каждого был свой выбор, человек спасался как мог,

– заявила мать модели.