Бросила умирать на балконе и вынесла на помойку: в Ривне будут судить мать за убийство ребенка

На Ривненщине будут судить горе-мать за убийство младенца. Свою беременность женщина скрывала.

После родов она вынесла на балкон ребенка, а затем – на свалку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области.

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Девочка умерла на балконе съемной квартиры

Инцидент произошел 29 апреля. Примерно в 2:10 62-летняя жительница Ровно сообщила полиции, что в покрывале возле мусорников нашла мертвого младенца.

Его мать – 42-летняя уроженка Ровенского района.

Женщина накануне родов приехала из-за границы и арендовала квартиру в Ровно.

О беременности никто не знал, в больницу женщина также не обращалась, а роды прошли в ванной по месту ее временного проживания.

Впоследствии, понимая, что новорожденному ребенку нужен уход и надлежащая медицинская помощь, отнесла девочку на балкон, где она умерла. В дальнейшем роженица положила ее тело в полиэтиленовый пакет и отнесла в мусорный контейнер,

– установили следователи.

В ходе расследования уголовное производство переквалифицировали на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов.

Женщине вручили подозрение. Избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Досудебное расследование закончено, дело направили в суд.