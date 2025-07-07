Бросила умирать на балконе и вынесла на помойку: в Ривне будут судить мать за убийство ребенка
- На Ровенщине будут судить 42-летнюю женщину за убийство новорожденного ребенка, которого она сначала вынесла на балкон, а потом отнесла на помойку.
- Женщина скрывала беременность, не обращалась в больницу и родила ребенка в ванной арендованной квартиры.
На Ривненщине будут судить горе-мать за убийство младенца. Свою беременность женщина скрывала.
После родов она вынесла на балкон ребенка, а затем – на свалку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области.
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Девочка умерла на балконе съемной квартиры
Инцидент произошел 29 апреля. Примерно в 2:10 62-летняя жительница Ровно сообщила полиции, что в покрывале возле мусорников нашла мертвого младенца.
Его мать – 42-летняя уроженка Ровенского района.
Женщина накануне родов приехала из-за границы и арендовала квартиру в Ровно.
О беременности никто не знал, в больницу женщина также не обращалась, а роды прошли в ванной по месту ее временного проживания.
Впоследствии, понимая, что новорожденному ребенку нужен уход и надлежащая медицинская помощь, отнесла девочку на балкон, где она умерла. В дальнейшем роженица положила ее тело в полиэтиленовый пакет и отнесла в мусорный контейнер,
– установили следователи.
В ходе расследования уголовное производство переквалифицировали на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов.
Женщине вручили подозрение. Избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
Досудебное расследование закончено, дело направили в суд.