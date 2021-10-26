Мать в прямом эфире инстаграма избила 4-летнего ребенка: мальчика госпитализировали

В Харьковской области мать прямо в прямом эфире инстаграма избила своего 4-летнего сына. На этот инцидент обратили внимание правоохранители.

Детали жестокого поступка

Правоохранители обнаружили факт избиения во время мониторинга социальных сетей. Об этом заявила ювенальная инспектор Юлия Шеремет.

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Полиция установила личность женщины. С ней провели профилактическую беседу по недопущению применения насилия к ребенку. Кроме того, на горе-мать составили административный протокол о совершении домашнего насилия. Ребенка временно поместили в больницу.

Женщина постоянно бьет сына

В местном телеграм-канале "Типичный Харьков" опубликовали скриншоты из прямого эфира. На фото видно, как женщина бьет мальчика по лицу и улыбается в тот момент. Ребенок же держится рукой за нос.

Этот человек периодически бьет своего сына в прямом эфире инстаграма. Также бьет его на улице,

– говорится в сообщении.

Мальчик будто очень испуган. В 4 года он не произносит все буквы. "Ходит с пипкой и кричит на камеру: "Карина, не бей!".



Мать избили сына в прямом эфире / Скриншот