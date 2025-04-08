Событие состоялось 4 апреля, а информацию о нем обнародовали 7 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом в Instagram.

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В Белом доме отпраздновали отказ от наркотиков матери Вэнса

На церемонии, собравшей близких и родных, Беверли вручили специальную медаль в честь ее десятилетней трезвости.

В пятницу в Белом доме Джей Ди Вэнс отметил важный момент – празднования 10-летия трезвости своей мамы Бев со всей семьей. Поздравляем!

– говорится в заметке Белого дома.

Джей Ди Вэнс выступил с искренней речью, отдав должное силе воли своей матери.

"Я с гордостью могу сказать, что моя мама сегодня здесь, и она уже десять лет свободна от наркотиков. Я люблю тебя, мама", – сказал он.

История преодоления зависимости Беверли Эйкинс стала известной широкой общественности благодаря книге ее сына – "Сельская элегия", где он откровенно рассказал о сложном детстве и влиянии зависимости матери на свою жизнь. Этот опыт неоднократно упоминался и в политических дебатах.

Сейчас Беверли Эйкинс помогает другим людям, которые борются с зависимостью, работая медсестрой в реабилитационном центре в Цинциннати.