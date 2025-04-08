В Белом доме мать вице-президента Джей Ди Вэнса отпраздновала 10 лет отказа от наркотиков
- В Белом доме отметили 10-летие жизни без наркотиков матери вице-президента США Джей Ди Вэнса, Беверли Эйкинс.
- Беверли Эйкинс работает медсестрой в реабилитационном центре в Цинциннати, помогая другим бороться с зависимостью.
- История ее преодоления зависимости стала известной благодаря книге ее сына "Деревенская элегия".
В Белом доме прошло символическое празднование. Беверли Эйкинс, мать вице-президента США Джей Ди Вэнса, отметила десять лет жизни без наркотиков и алкоголя.
Событие состоялось 4 апреля, а информацию о нем обнародовали 7 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом в Instagram.
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В Белом доме отпраздновали отказ от наркотиков матери Вэнса
На церемонии, собравшей близких и родных, Беверли вручили специальную медаль в честь ее десятилетней трезвости.
В пятницу в Белом доме Джей Ди Вэнс отметил важный момент – празднования 10-летия трезвости своей мамы Бев со всей семьей. Поздравляем!
– говорится в заметке Белого дома.
Джей Ди Вэнс выступил с искренней речью, отдав должное силе воли своей матери.
"Я с гордостью могу сказать, что моя мама сегодня здесь, и она уже десять лет свободна от наркотиков. Я люблю тебя, мама", – сказал он.
История преодоления зависимости Беверли Эйкинс стала известной широкой общественности благодаря книге ее сына – "Сельская элегия", где он откровенно рассказал о сложном детстве и влиянии зависимости матери на свою жизнь. Этот опыт неоднократно упоминался и в политических дебатах.
Сейчас Беверли Эйкинс помогает другим людям, которые борются с зависимостью, работая медсестрой в реабилитационном центре в Цинциннати.