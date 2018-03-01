Мать Элтона Джона оставила скромное наследство сыну: обнародованы детали

Мать британского исполнителя Элтона Джона, Шейла Фэйрбразер, которая умерла в декабре 2017 года в возрасте 92 лет, завещала своему знаменитому сыну только две вазы и пару фотографий.

Об этом сообщают в The Telegraph, где и было опубликовано завещание о наследстве для сэра Элтона.

"Своему сыну я отдаю две итальянские вазы Batignani, синюю и золотую, (освобождены от уплаты налогов) и фото моей матери и моего отца в униформе", – говорится в завещании Шейлы Фэйрбразер.

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Что касается других состояний, то мать артиста решила поделить между ее бывшим ассистентом Джоном Бобби Галле (около 800 тысяч долларов) и сводным братом Джона – Фредериком Фэйрбразером, а также своей давней подруге Деборе Вудворд.

Как известно, именно экс-ассистент матери стал причиной конфликта Элтона Джона с женщиной. Ранее сэр Элтон просил мать Шейлу, чтобы та прекратила любые отношения с Джоном Бобби Галле, но она была упрямой и наоборот – прекратила общение с сыном. Лишь весной 2017 года после 10-летней ссоры, певец в одном из интервью сообщил, что они наконец помирились.

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn) 14 Тра 2017 р. о 8:11 PDT

Решение о таком странном разделении наследства сопровождалось объяснением покойницы. По ее мнению, сын Элтон Джон является одним из самых богатых людей Великобритании и вряд ли сильно нуждается в ее деньгах.