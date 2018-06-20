20:35
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Мать Месси: Иногда Лео страдает и плачет из-за Кубка мира

49 Читати новину українською
Лео Месси
Лео Месси / google

Силия Кусситини рассказала об огромном желании сына выиграть Чемпионат мира.

Мать лидера сборной Аргентины Лионеля Месси ответила на критику в адрес своего сына за неубедительную игру в матче с Исландией (1: 1) на ЧМ-2018. Форвард в ходе игры не смог реализовать пенальти.

"Семья поддерживает его. Он первый, кто хочет выиграть Чемпионат мира. Эти критические замечания наносят нам боль. Он первый, кто хочет привезти Кубок мира. Это одно из его самых больших желаний. Мы видим, что иногда он страдает и плачет. Месси больше, чем кто-либо, отдал бы все, чтобы этот Кубок мира принадлежал ему", – рассказала Силия Куччитини в телевизионном шоу на канале El Trece.

Напомним, что Аргентина проиграла три финала на главных соревнованиях – в 2014 году на ЧМ против Германии и еще два в Кубке Америки в 2015-2016 годах.

Читайте также: Роналду установил уникальный рекорд после гола в ворота Марокко

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
сегодня, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 15
Наличный курс валют 20 июня: доллар продолжает расти
сегодня, 19:51 Наличный курс валют 20 июня: доллар продолжает расти
97
Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
сегодня, 19:00 Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
Євгенія Мазур 3
Электронное свидетельство о рождении: что это и как воспользоваться услугой
сегодня, 18:02 Электронное свидетельство о рождении: что это и как воспользоваться услугой
Яніна Ткачук 57
Странные рекорды Крымского моста
сегодня, 17:00 Странные рекорды Крымского моста
Злой Одессит 1788
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук