Мать Месси: Иногда Лео страдает и плачет из-за Кубка мира

Силия Кусситини рассказала об огромном желании сына выиграть Чемпионат мира.

Мать лидера сборной Аргентины Лионеля Месси ответила на критику в адрес своего сына за неубедительную игру в матче с Исландией (1: 1) на ЧМ-2018. Форвард в ходе игры не смог реализовать пенальти.

"Семья поддерживает его. Он первый, кто хочет выиграть Чемпионат мира. Эти критические замечания наносят нам боль. Он первый, кто хочет привезти Кубок мира. Это одно из его самых больших желаний. Мы видим, что иногда он страдает и плачет. Месси больше, чем кто-либо, отдал бы все, чтобы этот Кубок мира принадлежал ему", – рассказала Силия Куччитини в телевизионном шоу на канале El Trece.

Напомним, что Аргентина проиграла три финала на главных соревнованиях – в 2014 году на ЧМ против Германии и еще два в Кубке Америки в 2015-2016 годах.

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