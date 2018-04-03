Мать не успела спасти сыновей: пожар на Житомирщине унес жизни двоих малолетних детей

Ночью 3 апреля в пожаре в частном доме погибли годовалый и трехлетний братья, их мать успела спасти троих других своих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Житомирской области.

Возгорание произошло в деревянном доме в селе Сычевка Малинского района.

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По ее словам, она проснулась от едкого дыма, который уже охватил весь дом. Дети спали в разных комнатах, поэтому женщина начала искать и будить их. Из-за сильного дыма выйти из дома через входную дверь было невозможно. Вместе со старшими детьми 2002, 2008 и 2012 годов рождения, женщина разбила окно и выбралась на свежий воздух. Из-за сильной задымленности двоих самых младших она не нашла.

В 02:27 пожарным удалось локализовать пожар. На кровати в одной из жилых комнат бойцы ГСЧС вивили бездыханное тело мальчика 2015 года рождения. Далее в соседней комнате, в люльке, они нашли тело еще одного мальчика – 2017 года. В 07:25 пожар был ликвидирован.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросети. Окончательная – на данный момент устанавливается специалистами.