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Мать погибшей экс-регионалки Бережной задержали на акции в Киеве: красноречивые фото

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Полиция задержали Елену Бережную на акции
Полиция задержали Елену Бережную на акции "Бессмертный полк" в Киеве / glavcom.ua

Полиция задержала мать погибшей экс- народного депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену Бережную во время акции "Бессмертный полк", проходившей в Киеве.

Соответствующие фото задержания обнародовало издание "Главком".

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Так, на одежде Бережной во время задержания была запрещенная украинским законодательством георгиевская лента, которую используют сторонники оккупационных войск России на Донбассе.

Отмечается, что мать погибшей экс-регионалки при задержании сопротивлялась и даже упала, но правоохранителям все же удалось поместить Бережную в автомобиль патрульной полиции.


Полиция задержала Елену Бережную на акции "Бессмертный полк"


Мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной – Елену, задержали в Киеве

Правоохранители задержали Елену Бережную в Киеве


Правоохранители задержали Елену Бережную во время акции "Бессмертный полк"


Елену Бережную задержали с запрещенной в Украине георгиевской лентой


Полиция задержала Елену Бережную, которая является матерью погибшей Ирины Бережной

Напомним, в мае 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий штраф за изготовление и пропагандистское использование "георгиевских ленточек".

Кто такая Елена Бережная? Известна своими антиукраинскими взглядами, публикациями в соцсетях и регулярными выступлениями на российском телевидении. Неоднократно заявляла о "терроре русскоязычного населения" в Украине. Мать Ирины Бережной – народного депутата Украины VI и VII созывов, которая была членом депутатской фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Украины и погибла 5 августа 2017 года в ДТП в Хорватии.

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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Новости за 9 мая
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