Мать ученицы обжаловала в суде новое украинское правописание

На рассмотрение Окружного административного суда Киева поступил иск в адрес Кабинета министров Украины по обжалованию новой редакции "Украинского правописания".

Мать обжаловала новое правописание в интересах дочери, которая учится в седьмом классе, сообщила пресс-служба суда. Женщина просит признать Постановление Кабинета Министров Украины №427 противоправным и недействительным.

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По мнению матери девочки правительство, принимая изменения в правописании, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучения и грамотное использование.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Иск от имени истицы подал херсонский адвокат Дмитрий Ильченко, который защищал в суде фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. По словам адвоката, основание иска состоит в том, что "Кабмин не может менять украинский язык. Он может способствовать его развитию, но не менять направление этого развития".

Кабинет министров Украины 22 мая одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссей по вопросам правописания. Новое правописание заменит устаревшую редакцию от 8 июня 1992 года.

Отметим, новая редакция отвечает украинскому правописанию традиции и учитывает современные языковые явления. В частности вернули ряд особенностей "харьковского" правописания, который утвердили в 1928 году.

Смотрите инфографику, что изменится в новом правописании: