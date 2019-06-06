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      Мать ученицы обжаловала в суде новое украинское правописание

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      Новое украинское правописание обжаловали в суде
      Новое украинское правописание обжаловали в суде / Коллаж 24 канала

      На рассмотрение Окружного административного суда Киева поступил иск в адрес Кабинета министров Украины по обжалованию новой редакции "Украинского правописания".

      Мать обжаловала новое правописание в интересах дочери, которая учится в седьмом классе, сообщила пресс-служба суда. Женщина просит признать Постановление Кабинета Министров Украины №427 противоправным и недействительным.

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      По мнению матери девочки правительство, принимая изменения в правописании, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучения и грамотное использование.

      Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

      Иск от имени истицы подал херсонский адвокат Дмитрий Ильченко, который защищал в суде фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. По словам адвоката, основание иска состоит в том, что "Кабмин не может менять украинский язык. Он может способствовать его развитию, но не менять направление этого развития".

      Кабинет министров Украины 22 мая одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссей по вопросам правописания. Новое правописание заменит устаревшую редакцию от 8 июня 1992 года.

      Отметим, новая редакция отвечает украинскому правописанию традиции и учитывает современные языковые явления. В частности вернули ряд особенностей "харьковского" правописания, который утвердили в 1928 году.

      Смотрите инфографику, что изменится в новом правописании:

      новий український правопис

       

       

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      Теги: Новости Киева Новое Правописание Новости Украины
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