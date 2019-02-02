21:24
2 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, сегодня
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, сегодня
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Матч чемпионата Англии прервали из-за черного кота: курьезное видео

      46 Читати новину українською
      "Черный кот" сорвал матч чемпионата Англии
      "Черный кот" сорвал матч чемпионата Англии / Фото из соцсетей

      В субботу, 2 февраля, состоялся матч чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном". Саму игру пришлось ненадолго прервать из-за черного кота, который выбежал на поле.

      После того, как на поле выбежал черный кот, арбитр матча был вынужден приостановить игру, пока животное не покинет поле. Поэтому в конце матча было добавлено аж семь минут.

      Читайте также: Милый зверь выбежал на поле во время матча, специалисты назвали его лучшим в игре: видео

      Трудно сказать, черный ли кот помешал хозяевам поля, но "Эвертон" в этом матче уступил 1:3.

      К слову, это не впервые матчи чемпионата Англии прерываются из-за котов на поле. При этом, как минимум, дважды это произошло именно в Ливерпуле. В 2012 году кот выбежал на поле во время матча "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". А в 2016-м пушистый чуть не помешал матчу того же "Ливерпуля" против "Манчестер Юнайтед".

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Курьезные новости Мир животных Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      сегодня , 20:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      556
      "Чому я маю ховатися? Я – патріот своєї країни"
      сегодня , 19:00 "Чому я маю ховатися? Я – патріот своєї країни"
      Повернись живим 1261
      "Медмашини вже не було – вона підірвалася": медик чесно розповіла про роботу на фронті
      сегодня , 19:00 "Медмашини вже не було – вона підірвалася": медик чесно розповіла про роботу на фронті
      Віталій Дейнега 112
      Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      сегодня , 18:30 Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      202
      Скандальна історія з виділенням земель АТОвцям: у справі з'явився несподіваний поворот
      сегодня , 18:00 Скандальна історія з виділенням земель АТОвцям: у справі з'явився несподіваний поворот
      Тетяна Мартинюк 149
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Футбол. УПЛ. 24 тур. Шахтер побеждает Мариуполь, Динамо громит Ворсклу
       18 марта 2018 , 23:02
      Власти прекратили финансирование "Арены Львов"
       14 февраля 2014 , 15:26
      "Шахтер" завоевывает Суперкубок Украины-2015
       14 июля 2015 , 23:02
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук