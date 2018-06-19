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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Матч ЧМ-2018 атаковали насекомые: футболисты и журналисты спасались, как могли

242 Читати новину українською
Матч ЧМ-2018 Тунис – Англия атаковали насекомые
Матч ЧМ-2018 Тунис – Англия атаковали насекомые / Getty images

В понедельник, 18 июня, в российском Волгограде, который страдает от нашествия насекомых, состоялся первый матч ЧМ-2018.

В поединке между сборными Англии и Туниса, нелегкую победу все-таки удалось удержать сборной Объединенного Королевства. Матч закончился со счетом 2:1.

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Накануне поединка игроки, фаны и журналисты, которые прибыли в Волгоград, были шокированы количеством мошкары, которая атаковала город.

Смотрите видео, как насекомые атакуют футболистов на матче между Тунисом и Англией ЧМ-2018 в России:

Из-за нашествия насекомых спортсменам раздали специальные спреи, которыми они обрызгивались даже на поле.

Болельщикам даже разрешили проносить баллончики с репеллентами в фан-зону, хотя в других городах правилами это запрещено.

Журналистка немецкого телеканала ARD, чтобы защититься от насекомых, вела включения с "Волгоград-Арены" в антимоскитной маске.

А британский журналист не скрывал своего раздражения, когда мошкара мешала ему вести прямой эфир.

 

Теги: Новости спорта Курьезные новости Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Туніс мир животных
Источник: 24 Канал
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