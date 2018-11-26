Матч "Десна" – "Заря" состоится на "Оболонь-Арене"

Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги "Десна" – "Заря" состоится не в Чернигове, как было запланировано, а в Киеве, на "Оболонь-Арене", на которой проводит свои матчи команда из Первой лиги – "Оболонь-Бровар".

По информации FootballHub, на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове так и не смогли решить проблему с подогревом поля.

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Матч Десна-Зоря відбудеться на Оболонь-Арені

У Чернігові гостро стоїть питання підігріву.

ФК Оболонь pic.twitter.com/2uRu7NdRRU — FootballHub (@FootballHub_Ua) 26 ноября 2018 г.

После 16 туров чемпионата Украины "Десна" имеет в своем активе 23 очка и занимает 5 место. "Заря" на 7 позиции, в ее активе 22 пункта.

Напомним, что матч "Десна" – "Заря" состоится 1 декабря. Начало игры – в 14:00.

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