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      Матч "Десна" – "Заря" состоится на "Оболонь-Арене"

      23 Читати новину українською
      "Оболонь-Арена"
      "Оболонь-Арена"

      Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги "Десна" – "Заря" состоится не в Чернигове, как было запланировано, а в Киеве, на "Оболонь-Арене", на которой проводит свои матчи команда из Первой лиги – "Оболонь-Бровар".

      По информации FootballHub, на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове так и не смогли решить проблему с подогревом поля.

      Читайте также: Можно ли будет проводить международные матчи в Украине после введения военного положения: заявление УЕФА

      После 16 туров чемпионата Украины "Десна" имеет в своем активе 23 очка и занимает 5 место. "Заря" на 7 позиции, в ее активе 22 пункта.

      Напомним, что матч "Десна" – "Заря" состоится 1 декабря. Начало игры – в 14:00.

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Заря ФК Десна
      Источник: 24 Канал
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