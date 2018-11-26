Матч "Десна" – "Заря" состоится на "Оболонь-Арене"
Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги "Десна" – "Заря" состоится не в Чернигове, как было запланировано, а в Киеве, на "Оболонь-Арене", на которой проводит свои матчи команда из Первой лиги – "Оболонь-Бровар".
По информации FootballHub, на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове так и не смогли решить проблему с подогревом поля.
Читайте также: Можно ли будет проводить международные матчи в Украине после введения военного положения: заявление УЕФА
После 16 туров чемпионата Украины "Десна" имеет в своем активе 23 очка и занимает 5 место. "Заря" на 7 позиции, в ее активе 22 пункта.
Напомним, что матч "Десна" – "Заря" состоится 1 декабря. Начало игры – в 14:00.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделеСпорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Теннис: Цуренко пробилась в финал квалификации6 марта 2012 , 12:56
NBA: "Лос-Анджелес Клипперс" одержали шестую подряд победу17 апреля 2013 , 15:26
Все болеют за "Ман Юнайтед". Анонс перенесенных матчей 28 тура25 марта 2014 , 15:04
Десять старейших футболистов, которым удалось забить в чемпионате Украины26 ноября 2014 , 14:42