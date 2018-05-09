Матч Динамо – Шахтер: в каких формах сыграют футболисты

Динамо и Шахтер определились с формой на финал Кубка Украины 9 мая 2018 года

Матч между "Динамо" и "Шахтером" в финале Кубка Украины начнется в 20:30 9 мая на "Днепр Арена". Перед игрой команды определились с формой, в которой выйдут на эту игру.