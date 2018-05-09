Матч Динамо – Шахтер: в каких формах сыграют футболисты
Матч между "Динамо" и "Шахтером" в финале Кубка Украины начнется в 20:30 9 мая на "Днепр Арена". Перед игрой команды определились с формой, в которой выйдут на эту игру.
Отмечается, что "Динамо" сыграет в своей традиционной в этом сезоне синей форме. Вратарь будет в желтом свитере.
Читайте также: Анонс матча Динамо – Шахтер финал Кубка Украины
Форма "Динамо" на финал Кубка Украины
Что касается "Шахтера", то дончане на этот матч выйдут в оранжево-черной форме. Их вратарь будет в зеленом.
Форма "Шахтера" на финал Кубка Украины
Читайте также: Прогноз букмекеров на Финал Кубка Украины Динамо – Шахтер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии