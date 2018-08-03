Матч "Динамо" против "Мариуполя" пришлось перенести: дата матча

Четвертый тур УПЛ запланирован на 11-12 августа. Однако "Мариуполь" и киевское "Динамо", которые должны были сыграть не смогут провести игру в эти дни.

Все из-за участия обеих команд в квалификации еврокубков – "Динамо" в Лиге Чемпионов, а "Мариуполя" в Лиге Европы.

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В пункте 11 статьи 9 Регламента соревнований УПЛ указано: "Промежуток между двумя официальными матчами команды клуба (в частности соревнования УПЛ и клубные соревнования УЕФА) должен составлять не менее двух календарных дней".

Согласно жребию, "Мариуполь" первый матч против "Бордо" сыграет в четверг, 9 августа. Поэтому свою следующую игру, согласно правилам, не может провести быстрее воскресенья, 12 августа. "Динамо" ответный матч против "Славии" же сыграет во вторник, 14 августа. Поэтому предыдущий матч команда должна провести еще в субботу, 11 августа. Из-за такой накладки матч придется перенести.

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По данным Tribuna.com игра состоится 26 сентября. На эту дату запланированы матчи 1/16 Кубка Украины. "Динамо" и "Мариуполь" эту стадию турнира пропускают и стартуют только с 1/8 финала. Поэтому могут провести матч в Мариуполе.

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