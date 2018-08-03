21:29
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, сегодня
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Матч "Динамо" против "Мариуполя" пришлось перенести: дата матча

28 Читати новину українською
"Мариуполь" примет "Динамо" аж в сентябре
"Мариуполь" примет "Динамо" аж в сентябре

Четвертый тур УПЛ запланирован на 11-12 августа. Однако "Мариуполь" и киевское "Динамо", которые должны были сыграть не смогут провести игру в эти дни.

Все из-за участия обеих команд в квалификации еврокубков – "Динамо" в Лиге Чемпионов, а "Мариуполя" в Лиге Европы.

Читайте также: Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы: "Мариуполь" сыграет с "Бордо"

В пункте 11 статьи 9 Регламента соревнований УПЛ указано: "Промежуток между двумя официальными матчами команды клуба (в частности соревнования УПЛ и клубные соревнования УЕФА) должен составлять не менее двух календарных дней".

Согласно жребию, "Мариуполь" первый матч против "Бордо" сыграет в четверг, 9 августа. Поэтому свою следующую игру, согласно правилам, не может провести быстрее воскресенья, 12 августа. "Динамо" ответный матч против "Славии" же сыграет во вторник, 14 августа. Поэтому предыдущий матч команда должна провести еще в субботу, 11 августа. Из-за такой накладки матч придется перенести.

Читайте также: Стал известен возможный соперник "Динамо" в плей-офф Лиги Чемпионов

По данным Tribuna.com игра состоится 26 сентября. На эту дату запланированы матчи 1/16 Кубка Украины. "Динамо" и "Мариуполь" эту стадию турнира пропускают и стартуют только с 1/8 финала. Поэтому могут провести матч в Мариуполе.

Больше новостей из мира спорта читайте в разделе Спорт24

 

 

Теги: Новости Украины Новости спорта УПЛ Динамо ФК Мариуполь
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Ми вірили в свої сили", – учасник боїв за Донецький аеропорт розповів деталі блокади
сегодня, 20:00 "Ми вірили в свої сили", – учасник боїв за Донецький аеропорт розповів деталі блокади
Віталій Дейнега
Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой
Юлія Михайлова
Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
сегодня, 17:27 Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
464
Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
сегодня, 17:07 Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
Злой Одессит
О самом страшном преступлении против режима в России
сегодня, 16:00 О самом страшном преступлении против режима в России
Іван Яковина
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Грубая драка футбольных фанатов в Киеве: появились фото и видео
 6 ноября 2017 , 09:29
Украине понадобится больше денег на войну с Россией, чем даст ей ЕС, - New York Times
 13 ноября 2013 , 08:02 2
Гендиректор "Днепра" прокомментировал возможное возвращение Зозули
 18 февраля 2017 , 09:11
Шахтер может продать Степаненко за границу, – эксперт
 9 мая 2017 , 20:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук