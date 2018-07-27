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Матч "Динамо" против "Шахтера" мог состояться при пустых трибунах: детали

29 Читати новину українською
Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в Киеве 3 августа
Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в Киеве 3 августа / ФК "Шахтер"

В пятницу, 3 августа, киевское "Динамо" сыграет матч третьего тура УПЛ против донецкого "Шахтера". Эта игра состоится на НСК "Олимпийский". И ее смогут увидеть зрители на трибунах. Однако матч мог состояться при пустых трибунах.

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Напомним, во время матча 32 тура УПЛ сезона 2017-2018 в Киеве между "Динамо" и "Шахтером" 20 мая 2018 года, болельщики выбежали на поле. Кроме того, с их участием произошло столкновение с футболистами "Шахтера". Вследствие этого Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ решил оштрафовать "Динамо" на 500 тысяч гривен. Также киевляне должны были провести следующий домашний матч без зрителей. Наказание "Динамо" отбыл уже в новом сезоне в матче против полтавской "Ворсклы". "Шахтер" же оплатил 150 тысяч гривен штрафа, а также "горнякам" было запрещено осуществлять организованный выезд болельщиков на следующий матч Премьер-лиги.

По словам председателя КДК Андрея Шумилова, "Динамо" и "Шахтер" заслуживали более жесткого наказания.

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"Если бы мы руководствовались таким подходом (формальные юридические аспекты дела, – 24 канал), то, например, за поведение болельщиков в последнем матче УПЛ сезона-2017/2018 "Динамо" и "Шахтер" получили бы более суровые наказания. И тогда матч 3-го тура уже текущего чемпионата между киевлянами и горняками также мог пройти без зрителей. Однако КДК тогда принял во внимание интересы болельщиков и ограничился более мягким наказанием: один домашний матч без зрителей для "Динамо", чьи болельщики выбегали на поле и ударили прямо на поле игрока команды-соперницы, и один матч без гостевого сектора для "Шахтера", чьи болельщики совершили менее резонансные нарушения. Хотя, повторяюсь, удар болельщиком "Динамо" игрока "Шахтера" прямо на футбольном поле — это очень серьезное нарушение", – заявил Андрей Шумилов.

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Теги: Новости спорта Динамо Шахтер УПЛ
Источник: 24 Канал
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