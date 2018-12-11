Матч "Динамо" в Лиге чемпионов могут перенести
Проведение матча киевского "Динамо" в Лиге Европы под угрозой срыва из-за неблагоприятных погодных условий.
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"В связи с последними предупреждениями о погодных катаклизмах со стороны Гидрометцентра УЕФА имеет сомнения относительно проведения игры "Динамо" – "Яблонец" на НСК "Олимпийский" и рассматривает вариант перенести его на стадион "Динамо". Решение примут завтра в 18:00 в зависимости от погодной ситуации", – пишет в Twitter журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.
Напомним, что из-за военного положения, которое было введено в Харьковской области, в УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов. Игра состоится 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".