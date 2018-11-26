Матч Динамо в Лиге Европы будет судить арбитр, что назначил несуществующий пенальти Шахтеру

В четверг, 29 ноября, киевское "Динамо" сыграет матч Лиги Европы против "Астаны" в Казахстане. Матч доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с 41-летним Иваном Бебеком из Хорватии.

Этот арбитр пять раз судил матчи украинских команд в еврокубках. Один из этих матчей с участием "Динамо" – в 2013 году на выезде против французского "Бордо". Киевляне тогда проиграли 1:0.

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Впоследствии в 2015 году он судил мате БАТЭ – "Шахтер" (0:7), "Днепр" – "Аякс" (1:0) и "Реал" – "Шахтер" (4:0). В 2018 году он был главным арбитром матча "Мариуполь" – "Бордо" (1:3).

Стоит отметить, что в матче "Реала" против "Шахтера" Иван Бебек назначил пенальти в ворота "горняков" после того, как мяч попал в спину тогдашнему капитану донецкой команды Дарио Срне. При этом футболист еще и получил желтую карточку в этом эпизоде.

Момент, за который в ворота "Шахтера" назначили пенальти в матче против "Реала"

Помогать Ивану Бебеку будут Томислав Петрович и Миро Гргич (лайнсмены), Марио Зебец и Горан Габбро (ассистенты на линии), а также Горан Патаки (четвертый судья).

Напомним, матч "Динамо" против "Астаны" состоится в четверг, 29 ноября. Начало матча в 17:50 по киевскому времени.