Матч "Днепр" – "Ледяные Волки" перенесли из-за болезни хоккеистов
Украинская хоккейная лига сообщила о переносе игры №45, запланированной на 4 ноября, между командами "Днепр" и "Ледяные Волки" на 29 декабря 2018 года.
Решение принято в связи с обращением ХК "Ледяные Волки" из-за болезни и травм большинства игроков основного состава, а также учитывая обоюдное согласие клубов.
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В то же время, поклонники хоккея не остались без возможности лицезреть хоккей в выходные. В воскресенье, 4 ноября, на своей домашней арене "Днепр" провел двусторонний матч для своих болельщиков.
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Источник: 24 Канал
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