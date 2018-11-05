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      Матч "Днепр" – "Ледяные Волки" перенесли из-за болезни хоккеистов

      9 Читати новину українською
      Матч "Днепр" – "Ледяные Волки" перенесли на 29 декабря
      Матч "Днепр" – "Ледяные Волки" перенесли на 29 декабря / УХЛ

      Украинская хоккейная лига сообщила о переносе игры №45, запланированной на 4 ноября, между командами "Днепр" и "Ледяные Волки" на 29 декабря 2018 года.

      Решение принято в связи с обращением ХК "Ледяные Волки" из-за болезни и травм большинства игроков основного состава, а также учитывая обоюдное согласие клубов.

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      В то же время, поклонники хоккея не остались без возможности лицезреть хоккей в выходные. В воскресенье, 4 ноября, на своей домашней арене "Днепр" провел двусторонний матч для своих болельщиков.

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      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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