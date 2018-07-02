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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Матч квалификации Чемпионата мира прервали из-за массовой драки баскетболистов: видео

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Матч Филиппины – Австралия
Матч Филиппины – Австралия

В матче квалификации на Чемпионат мира 2019 между сборными Филиппин и Австралии произошла массовая драка на площадке. Команды игру так и не закончили.

В третьей четверти при счете 53:89 в пользу австралийцев, их игрок Дэниел Кикерт довольно грубо сыграл против соперника. Из-за этого началась масштабная драка, участие в которой приняли как и игроки на площадке, так и запасные.

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После этого сразу 13 игроков были удалены – 9 из команды Филиппин и 4 австралийцев.

Видео драки на матче Филиппины – Австралия

На сайте FIBA матч стоит как незаконченный в третьей четверти.

Теги: Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 Канал
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