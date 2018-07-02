Матч квалификации Чемпионата мира прервали из-за массовой драки баскетболистов: видео

В матче квалификации на Чемпионат мира 2019 между сборными Филиппин и Австралии произошла массовая драка на площадке. Команды игру так и не закончили.

В третьей четверти при счете 53:89 в пользу австралийцев, их игрок Дэниел Кикерт довольно грубо сыграл против соперника. Из-за этого началась масштабная драка, участие в которой приняли как и игроки на площадке, так и запасные.

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После этого сразу 13 игроков были удалены – 9 из команды Филиппин и 4 австралийцев.

Видео драки на матче Филиппины – Австралия

#FIBA opens disciplinary proceedings against both teams for the most insane brawl everpic.twitter.com/qGTJ2ueIFM — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 2 липня 2018 р.

The #FIBA World Cup Qualifier got WILD at the end. These aren’t your classic #NBA “fights” my guy. pic.twitter.com/lFRDAoeDCv — Loose Change Podcast (@LooseChangePod) 2 липня 2018 р.

Philippines and Australian national basketball teams doing their best to make the game interesting with massive brawl... #FIBAWorldCup #FIBA #Basketbrawl pic.twitter.com/mLo5T8qvCU — Absolute Sports Network (@absolutesn) 2 липня 2018 р.

На сайте FIBA матч стоит как незаконченный в третьей четверти.