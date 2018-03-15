Матч ЛЕ Динамо – Лацио: украинцы определили победителя пары

Во втором матче 1/8 финала между киевским "Динамо" и римским "Лацио" украинцы отдают предпочтение своей родной команде. Также они верят и в то, что киевляне пройдут в следующий раунд. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте "24".

Так, большинство пользователей нашего ресурса, или 538 человек, в опросе " Как завершится вторая игра 1/8 финала ЛЕ "Динамо" — "Лацио?" проголосовали за победу украинской команды в основное время. В процентном соотношении этот показатель составляет 34%.

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На один процент меньше, то есть 33% юзеров, считают, что "Динамо" все же пройдет в следующий раунд, но грядущая игра завершится ничьей 1:1. Свои голоса за этот пункт отдали 523 читателя.

Много людей проголосовали и за победу "Лацио" в основное время – 23% или 358 пользователей, поэтому этот вариант занимает третью строчку.

Зато не верят юзеры сайта "24", что игра в Киеве будет длиться больше, чем 90 минут, и будет назначены экстра-таймы и серии послематчевых пенальти. Таким пунктам отдали предпочтение лишь 1-2%. Также, мало наших читателей считают, что вторая встреча "Динамо" и "Лацио" завершится результативной ничьей и проходом дальше "орлов" – 3% или 49 человек.

Всего участие в опросе приняли 1583 читателя сайта "24".

К слову, предлагаем Вам принять участие в опросе "Украинская сборная по биатлону не поедет на соревнования в Россию: поддерживаете ли вы решение?", а также в других, которые можно посмотреть по ссылке.

Напомним, первая игра в Риме между "Динамо" и "Лацио" завершилась боевой ничьей 2:2.