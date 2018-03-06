Матч ЛЕ Лацио – Динамо: стало известно, кто будет судить и из какой он страны

Первую игру 1/8 финала Лиги Европы между итальянским "Лацио" и киевским "Динамо" будет обслуживать судейская бригада из Словакии.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте УЕФА.

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Так, главным арбитром встречи будет 33-летний Иван Кружляк. В свое время он играл на позиции вратаря в австрийском клубе "Берг", однако завершил карьеру футболиста из-за травмы. Профессионально судить начал этот арбитр в 23 года, а международные матчи начал обслуживать с 2011 года.

К слову, Кружляк ранее уже обслуживал поединки с участием команд из Украины, и не все они праздновали победу: в 2012-м матч Лиги Европы АИК – "Днепр" (2: 3), в 2013-м товарищескую игру Украина – Израиль (2 : 0) и в 2016-м во все той же ЛЕ "Шахтер" – "Бешикташ" (2: 0).

Помогать ему будут ассистенты Томаш Сомолани и Бранислав Ханчко, а его помощниками будут Петер Кралович и Филипп Глова. Четвертым арбитром назначен Томаш Мокош.