Матч отбора к Евро-2020 Украина – Сербия состоится во Львове, – СМИ

Поединок третьего тура отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года с футбола между сборными Украины и Сербии состоится во Львове.

Отмечается, что данное решение было принято Федерацией футбола Украины, сообщает шоу "ТаТоТаке".

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Известно, что сербские фанаты неоднократно отмечались провокационными действиями во время международных спортивных мероприятий, в которых их команды противостояли нашим спортсменам, которые имели политическое обоснование.

Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2019 года. Из каждой группы в финальную часть Евро-2020 выходит две команды.

Напомним, матч Украина - Сербия станет для нашей сборной первым домашним в отборе на Евро-2020 и пройдет 7 июня 2019 года.

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