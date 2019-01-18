Матч сборной Украины на "Арене Львов" могут перенести, – директор стадиона

7 июня сборная Украины должна сыграть официальный матч отбора на Чемпионат Европы. Соперник – сборная Сербии. Эта игра может состояться на "Арене Львов". Но из-за проблем с газоном, матч во Львове оказался под угрозой срыва.

Как рассказал в интервью сайту 24 Канала и.о. директора "Арены Львов" Юрий Майборода, в 2019 году на стадионе должна состояться замена газона.

"1 марта начнем работу по замене газона. 10 марта эти работы должны быть закончены", – заверил Юрий Майборода.

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Стоит отметить, что это впервые будут менять газон на "Арене Львов" с момента открытия стадиона. При этом будет использован гибридный газон.

"Это искусственная основа из искусственных и натуральных нитей. Его устилают, засыпают специальной почвой и сеют траву. Натуральная нитка сгниет и трава, которая вырастет, переплетется с искусственной и будет служить дольше, меньше портиться и станет более устойчивой. Уход за травой, стрижка газона – все остается так же, как и было. Просто теперь еще будет искусственная основа на 3,5 см. Это новейшая технология, которую будут использовать на стадионах во время Чемпионата мира в Катаре. В Украине такое поле сделал "Шахтер" на базе в Святошино", – рассказал Юрий Майборода.

Однако из-за того, что на "Арене Львов" будут менять газон, матч сборной Украины 7 июня могут перенести на другой стадион.

"Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко настаивает, чтобы первая домашняя игра отбора на Евро-2020, 7 июня, состоялась во Львове. Хотя все равно будут риски, потому что может сразу не прижиться газон. Надо не меньше месяца, чтобы он прижился, и тогда смотреть", – подчеркнул руководитель "Арены Львов".

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Большое интервью с руководителем "Арены Львов" о проблемах стадиона, их долгах и проведениях матчей в 2019 году – вскоре на сайте 24 Канала.