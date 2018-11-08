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      Матч сборной Украины против Турции официально состоится в Анталии

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      Стадион в Анталии
      Стадион в Анталии / Википедия

      Товарищеский матч Украина – Турция, который должен был состояться в Днепре 20 ноября, перенесли в турецкую Анталию.

      Как сообщили в Федерации футбола Украины, причиной такого решения стала просьба турецкой стороны. Их не устраивало "резкое ухудшение погоды в Днепре во второй половине ноября". При этом "этот вопрос в телефонном разговоре обсудили и главные тренеры обеих команд — Андрей Шевченко и Мирча Луческу".

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      "Кроме того, во время подготовки "Днепр-Арены" в поединке с Турцией выяснилось, что резервные системы электроснабжения стадиона вышли из строя. Проблему можно было решить до матча, но это требовало серьезных дополнительных усилий и финансовых затрат. К тому же такой оперативный ремонт не давал стопроцентной гарантии качественной работы электрооборудования во время игры. Поэтому, взвесив все "за" и "против", было принято решение рассмотреть просьбу турецкой федерации футбола. После согласования всех условий пребывания украинской команды, а также суммы компенсации, которую оплатит турецкая федерация футбола, мы согласились на то, чтобы 20 ноября сыграть в Турции. Обращаем внимание, что турецкая сторона также возьмет на себя все расходы, связанные с перелетом и проживанием сборной Украины в Турции во время пятидневного сбора", – говорится в сообщении ФФУ.

      Стоит отметить, что в ФФУ пообещали потратить компенсацию от турецкой стороны на финансировании полного восстановления системы электроснабжения стадиона, который, напомним, принадлежит государству.

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      Таким образом, контрольный матч между сборными Украины и Турции состоится 20 ноября в Анталии на центральном стадионе "Анталия" (начало – в 19.30 по киевскому времени).

      Теги: Футбол Спорт Новости Турции Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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