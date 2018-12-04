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      Матч "Шахтера" против "Лиона" в Лиге чемпионов перенесли в Киев

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      "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов в Киеве на НСК "Олимпийский"
      "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов в Киеве на НСК "Олимпийский" / ФК "Шахтер"

      В УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов. Игра состоится 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

      Если накануне только звучали заявления футбольных чиновников о переносе матча, то на этот раз на официальном сайте УЕФА в разделе о матче указано место проведения НСК "Олимпийский" в Киеве.

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      На сайте "Шахтера" уже невозможно купить билеты на этот матч на стадионе "Металлист" в Харькове.

      Стоит отметить, что причиной переноса матча из Харькова в Киев стало введение военного положения в Харьковской области. В УЕФА заявили, что они не будут проводить матчи в таких регионах.

      "Лион" имеет свой интерес в переносе матча. Французская команда пока занимает второе место и опережает "Шахтер" на два очка. В случае победы "горняков", именно украинская команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

      Также стоит добавить, что уже на следующий день на НСК "Олимпийский" должен состояться еще один матч еврокубков – киевское "Динамо" примет чешский "Яблонец". Это будет матч Лиги Европы.

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      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введено с 9:00 28 ноября.

       

      Теги: Спорт Шахтер Лига чемпионов Футбол
      Источник: 24 Канал
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