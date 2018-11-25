Матч "Шахтера" в Лиге чемпионов будет обслуживать счастливый для Украины рефери

Стали известны арбитры на поединок 5-го тура Лиги чемпионов между "Хоффенхаймом" и "Шахтером".

Матч будет обслуживать бригада рефери из Словакии во главе с Иваном Кружляком. В этом году 34-летний арбитр уже работал на матче с участием украинской команды, когда "Динамо" играло с "Лацио" в Лиге Европы.

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Его ассистенты – Томаш Сомолани и Бранислав Ханцко, четвертый арбитр – Томаш Мокош, дополнительные ассистенты рефери – Петер Кралович и Филипп Глова.

Добавим, что после четырех сыгранных туров "Шахтер" занимает последнюю строчку группы F, имея в активе 2 очка.

Напомним, матч Лиги чемпионов "Хоффенхайм" – "Шахтер" состоится во вторник, 27 ноября. Начало встречи – в 22:00.

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