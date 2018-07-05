Матч украинки Цуренко на Wimbeldon перенесли из-за дождя

4 июля на теннисном турнире Wimbeldon должен был состояться матч между украинкой Лесей Цуренко (34 WTA) и чешкой Барбарой Стрицовой (23 WTA), однако, матч перенслы из-за сильного ливня.

Три поединка игрового дня к дождю еще не успели начаться. Среди них был и матч Цуренко – Стрицова.

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Цуренко остается единственной участницей от Украины в женской сетке Wimbeldon. Ранее турнир покинули Элина Свитолина, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

Продолжится матч в четверг, 5 июля, первым запуском. Начало в 13:00 по киевскому времени.

Всего же дождь прервал 18 поединков на этом турнире, в том числе – две парные встречи с участием украинок Ольги Савчук и Екатерины Козловой.