Матч УПЛ "Олимпик" – "Львов" начнется с минуты молчания

10 сентября "Олимпик" дома будет принимать "Львов" в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч начнется с минуты молчания в память о погибшем на этой неделе в страшном ДТП болельщике "Олимпика" Романе Барило, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Известно, что погибший фан был лидером молодого фанатского движения "Олимпика". Трагедия произошла в момент, когда он вместе с родителями ехал на море в Одессу.

Также сообщается, что встречу между олимпийцами и львовянами обслужит бригада арбитров во главе с Анатолием Абдуллой.

Матч 4-го тура УПЛ "Олимпик" - "Львов" состоится 10 августа. Начало –в 19:00.

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