13:23
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Матч УПЛ "Олимпик" – "Львов" начнется с минуты молчания

64 Читати новину українською
ФК "Олимпик"
ФК "Олимпик" / olimpik.com.ua

10 сентября "Олимпик" дома будет принимать "Львов" в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч начнется с минуты молчания в память о погибшем на этой неделе в страшном ДТП болельщике "Олимпика" Романе Барило, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Читайте также: На матче Лиги Европы помощнику арбитра разбили голову банкой пива: фото

Известно, что погибший фан был лидером молодого фанатского движения "Олимпика". Трагедия произошла в момент, когда он вместе с родителями ехал на море в Одессу.

Также сообщается, что встречу между олимпийцами и львовянами обслужит бригада арбитров во главе с Анатолием Абдуллой.

Матч 4-го тура УПЛ "Олимпик" - "Львов" состоится 10 августа. Начало –в 19:00.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Аварии и ДТП УПЛ Футбол ФК Олимпик Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
сегодня, 13:00 Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сегодня, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
сегодня, 11:00 Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
Крістіна Бердинських
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сегодня, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
9 августа, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Кандидат на пост президента ФИФА отвергает обвинения в коррупции
 25 мая 2011 , 18:39
24 очка фармара не помогли "Эфесу" в Москве
 29 декабря 2012 , 07:16
Тони Сопрано, "Беляш-Боаш" и ещё четыре тренера, исчерпавшие кредит доверия
 10 января 2014 , 19:41
Шовковский: Хотели выиграть золотые медали на родном стадионе
 18 мая 2015 , 11:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук