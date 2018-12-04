Матч "Ворсклы" и "Александрии" попал в тройку худших по посещаемости в истории УПЛ

Матч 17-го тура чемпионата Украины "Ворскла" – "Александрия" (0:1) посетили 95 болельщиков.

Этот поединок вошел в тройку худших по посещаемости в УПЛ за всю историю существования элитного украинского дивизиона.

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По официальной статистике, менее 100 зрителей присутствовали на таких матчах:

45 человек: на матче "Волынь" – "Ильичевец", стадион "Метеор" (Днепр), 30 ноября 2014;

84 человека: "Олимпик" – "Сталь" имени Лобановского (Киев), 25 февраля 2018;

95 человек: "Ворскла" – "Александрия", "Ворскла" имени Бутовского (Полтава), 3 декабря 2018.

Напомним, "Александрия" минимально победила "Ворсклу" (1:0) и сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 36 очков. "Ворскла" – пятая с 24 баллами.

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