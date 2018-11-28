Матч "Ворсклы" перенесли в Киев по просьбе "Арсенала", но украинцы готовятся в Полтаве: фото

"Ворскла", матч которого против "Арсенала" УЕФА решил перенести в Киев из-за военного положения, продолжает подготовку в Полтаве.

Как сообщает Sport Arena, полтавский клуб направил в УЕФА документы с гарантиями безопасности и готовности аэропорта в Полтаве принять международный самолет. Работники полтавчан отправились в аэропорт, чтобы проверить все лично.

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Однако ответ от УЕФА пока не последовал.

На этот момент готовится газон и трибуны. Турникетная система уже готова к работе. На матч продано около 16,5 тысяч билетов. Футболисты тренируются в Полтаве.

Фото: Евгений Бриж

В пресс-служба НСК "Олимпийский", куда перенесли матч, заявили, что не получали обращений о проведении на киевском стадионе матча "Ворскла" – "Арсенал".

Никакой другой информации, кроме той, что есть на сайте УЕФА, у нас нет. Мы в режиме ожидания,

– сообщили Tribuna.com в пресс-службе НСК "Олимпийский".

По информации "Футбол News", поединок перенесен в Киев по просьбе английского клуба.

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"Арсенал" должен был сначала прилететь в Харьков, который располагается в зоне действия военного положения. Уже оттуда на автобусе англичане доехали бы в Полтаву. Сейчас "Арсенал" уже перебронировал рейс на Киев.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволит быстрее мобилизовать все ресурсы.

Секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.