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      Матч звезд Суперлиги-2019: стали известны место проведения и особенности

      2 Читати новину українською
      Матч всех звезд примет Запорожье
      Матч всех звезд примет Запорожье / ФБУ

      Матч звезд Суперлиги Пари-матч в 2019 году примет Запорожье. Сама игра состоится 26 января в ДС "Юность".

      В отличие от предыдущих двух лет, встреча пройдет в формате "Звезды Легиона" против "Звезд Украины", сообщили в Федерации баскетбола Украины.

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      Все 8 клубов Суперлиги Пари-Матч будут представлены на этом баскетбольном празднике своими лидерами. В программу четырехчасового Матча Звезд традиционно войдет конкурсная программа, а также шоу-тайм от одной из звезд украинской эстрады.

      Главными тренерами в звездном матче будут специалисты клубы которых будут занимать на момент проведения Матча звезд первое и второе место в Суперлиге Пари-Матч.

      Кроме того, представили и официальный логотип матча.

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      Напомним, что последние два сезона Матчи звезд проходили в Днепре и Николаеве, а их формат был связан с распределением сборных по географическому принципу.

      Теги: Спорт чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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