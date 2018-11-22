Матчи 16 тура УПЛ начнутся с минуты молчания

В пятницу, 23 ноября, стартует очередной – 16-й тур УПЛ. Все шесть матчей, которые будут сыграны на выходных, начнутся с минуты молчания.

24 ноября Украина почтит память миллионов соотечественников, погибших во время голодоморов. Поэтому матчи 16 тура начнутся с минуты молчания на годовщину Голодомора в Украине, сообщили в УПЛ.

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Напомним, в 16-м туре состоятся шесть матчей. В пятницу, 23 ноября, "Шахтер" сыграет со "Львовом". В субботу, 24 ноября, будут сыграны два матча: "Карпаты" – Десна" и "Мариуполь" – "Ворскла". Еще три матча состоятся в воскресенье, 25 ноября: "Олимпик" – "Заря", "Черноморец" – "Арсенал-Киев" и "Александрия" – "Динамо".

Что такое Голодомор? Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.